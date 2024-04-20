Новый закон о мобилизации в Украине - будут ли забирать двух членов одной семьи

Семья военнослужащих. Фото: Минобороны Украины

Подробности нового закона об усилении мобилизации в Украине. Узнаем, кого не могут мобилизовать вообще, а кто имеет право на отсрочку, и будут ли в 2024 году призывать многодетных родителей и двух членов одной семьи одновременно.

Об этом рассказал адвокат Евгений Воробьев для "Вікна".

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Подлежат ли призыву несколько членов одной семьи

По словам адвоката, согласно действующему законодательству, если у мужчины нет детей, то их обоих могут мобилизовать. Семейные связи не несут никакой роли без дополнительных оснований, поэтому, если семья имеет 18-летнего сына, его тоже могут мобилизовать.

Кого не будут мобилизовать

В соответствии со ст.23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные.

1) Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка/детей и мужа/жену, проходящую военную службу по одному из видов военной службы, определенных ч.6 ст.2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

2) Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Относительно многодетных семей

В настоящее время военнообязанные женщины и мужчины, имеющие троих или более детей младше 18 лет, имеют право на отсрочку от службы. Но вскоре этого права лишат родителей, имеющих задолженность по уплате алиментов хотя бы за одного ребенка, размер которой будет превышать сумму платежей за три месяца и больше.

Это связано, в частности, с тем, что ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

Кому еще могут предоставить отсрочку

Право на отсрочку не предоставляется членам семьи, чьи родственники находятся в плену, и это известно уполномоченным органам.

Вы можете получить отсрочку только при условии, что ваш близкий родственник погиб или пропал без вести.

Изменения были внесены и в мобилизацию лиц с инвалидностью. Пока их служба возможна только по их согласию и только по контракту.

Напомним, что некоторые военнослужащие могут получить броню.