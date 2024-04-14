Зміни в мобілізації для осіб з інвалідністю — пояснення адвоката

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Зокрема, були внесені зміни, які стосуються мобілізації осіб з інвалідністю, що викликали багато обговорень і питань серед громадян. Наразі мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своїй сторінці у YouTube.

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У червні 2022 року українські нардепи внесли пропозицію щодо призову до армії осіб з інвалідністю за їхнім власним бажанням. У квітні 2024 року Верховна Рада затвердила новий законопроєкт про мобілізацію, який вніс зміни до процедури мобілізації.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, що на цей час він не має інформації про законодавчий інструмент, що змусив би людину примусово проходити медичний огляд. Фактично залишається лише один спосіб — застосування презумпції винуватості та визнання винним без вини. Іншими словами, якщо чоловік відмовиться від повторного огляду, його інвалідність може бути скасована. Подібна норма міститься в адміністративному кодексі, де водій може відмовитися від проходження освідчення на предмет сп'яніння. Поліцейський просто не зобов'язаний змушувати водія проходити огляд. Якщо він відмовляється, така відмова прирівнюється до керування в стані сп'яніння, і складається протокол, виставляється штраф і позбавляється права керування.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи з інвалідністю, визнані в установленому порядку, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Також особи, які за висновком військово-лікарської комісії є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців, також не підлягають призову під час мобілізації.

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою та тільки за місцем проживання.

Якщо вам надійде повістка, вам слід прийти до військкомату у зазначений час із документами, які підтверджують вашу інвалідність.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд. За його словами, це розпочнеться із середини травня.

Також ми писали про те, що в Україні офіційно скасовано статус "обмежено придатний". А це означає, що усі військовозобов'язані та військові, яким його було встановлено, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію.