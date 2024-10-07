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Які сімейні обставини дають право на відстрочку у жовтні 2024 року — список

7 жовтня 2024 18:40
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації у жовтні 2024 — які сімейні обставини дають право
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки, маючи певні підстави, можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема, такими підставами можуть бути сімейні обставини. 

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Які саме сімейні обставини надають право на відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 року, повідомили фахівці юридичного сервісу "Консультант" у соцмережі Instagram.

Сімейні обставини, які надають право на відстрочку 

Відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами можна отримати, якщо: 

  • особа самостійно виховує дитину/дітей до 18 років, до прикладу, батько-одинак (якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, відбуває покарання);
  • багатодітний батько, на утриманні якого троє або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;
  • особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;
  • усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
  • опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);
  • особи, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи;
  • особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною, батьками, батьками дружини/чоловіка на підставі висновку медичної комісії;
  • особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність I або II групи, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;
  • особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів);
  • опікуни недієздатних осіб;
  • особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи;
  • особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;
  • люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;
  • члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.

Варто зауважити, що дані підстави передбачені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ми писали, чи можливо оформити відстрочку через адвоката. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто може отримати відстрочку від мобілізації через Резерв+.

Також ми інформували, як продовжити відстрочку від мобілізації.

жовтень мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані сімейні обставини

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