Відстрочка від мобілізації у жовтні 2024 — які сімейні обставини дають право

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки, маючи певні підстави, можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема, такими підставами можуть бути сімейні обставини.

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Які саме сімейні обставини надають право на відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 року, повідомили фахівці юридичного сервісу "Консультант" у соцмережі Instagram.

Сімейні обставини, які надають право на відстрочку

Відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами можна отримати, якщо:

особа самостійно виховує дитину/дітей до 18 років, до прикладу, батько-одинак (якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, відбуває покарання);

багатодітний батько, на утриманні якого троє або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);

особи, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи;

особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною, батьками, батьками дружини/чоловіка на підставі висновку медичної комісії;

особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність I або II групи, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів);

опікуни недієздатних осіб;

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи;

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.

Варто зауважити, що дані підстави передбачені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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