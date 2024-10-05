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Оформлення відстрочки через адвоката — у ТЦК відповіли, чи це можливо

5 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації в Україні 2024 — чи можна оформити через адвоката
Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Певні категорії військовозобов'язаних чоловіків в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб її отримати, необхідно подати заяву до ТЦК та СП й документи, які підтверджують право на звільнення від призову на військову службу. 

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Але, чи можуть громадяни подати заяву на відстрочку через адвоката, на це питання відповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Зауважимо, підстави для отримання відстрочки визначені у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А порядок надання відстрочки визначений у постанові №560 Кабінету міністрів України.

Чи може адвокат оформити відстрочку військовозобов'язаному чоловіку

Так, Роман Істомін повідомив, що ТЦК  Полтавської області регулярно отримують заяви на оформлення відстрочок поштою, зокрема електронною. Також запити відправляють й адвокати. Проте, усі військовозобов'язані отримують однакову відповідь, що зобов'язані за законом з'явитись особисто

Він підкреслив, у нормі закону чітко вказано, що для оформлення відстрочки військовозобов'язаний громадянин України має особисто звернутися до ТЦК та СП із заявою. 

"Хочу звернути увагу на формулюванні — особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось — не через рідних, не через адвокатів, не через пошту", — наголосив представник ТЦК.

Таким чином, адвокати не можуть оформлювати відстрочки замість військовозобов'язаних.  

 

Чи може адвокат оформити відстрочку військовозобов'язаному чоловіку
Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: google.com

Також Роман Істомін додав, що заява про відстрочку не може бути усним або письмовим зверненням.

"До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", — зазначив речник ТЦК.

Раніше ми писали, як продовжити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто може отримати відстрочку від мобілізації через Резерв+.

Також ми інформували, як діяти в разі вручення повістки, якщо є право на відстрочку.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані адвокат

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