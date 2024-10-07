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Какие семейные обстоятельства дают право на отсрочку в октябре 2024 — список

7 октября 2024 18:40
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отсрочка от мобилизации в октябре 2024 — какие семейные обстоятельства дают право
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины, имея определенные основания, могут получить отсрочку от призыва. В частности, такими основаниями могут быть семейные обстоятельства.

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Какие семейные обстоятельства дают право на отсрочку от мобилизации в октябре 2024 года, сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант" в соцсети Instagram.

Семейные обстоятельства, дающие право на отсрочку

Отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам можно получить, если:

  • лицо самостоятельно воспитывает ребенка/детей до 18 лет, к примеру, отец-одиночка (если другой родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, отбывает наказание);
  • многодетный отец, на иждивении которого трое или более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца;
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
  • усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;
  • опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • опекуны и родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);
  • лица, на иждивении которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
  • лица, постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком, родителями, родителями жены/супруга на основании заключения медицинской комиссии;
  • лица, у которых родители или родители супруга имеют инвалидность I или II группы, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;
  • лица, которые постоянно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников);
  • опекуны недееспособных лиц;
  • лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II группы;
  • лица, у которых супруги имеют инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;
  • люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Следует заметить, что данные основания предусмотрены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы писали, можно ли оформить отсрочку через адвоката.

Напомним, мы рассказывали, кто может получить отсрочку от мобилизации через Резерв+.

Также мы информировали, как продолжить отсрочку от мобилизации

октябрь мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные семейные обстоятельства

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