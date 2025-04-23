Отсрочка для студентов — кого из студентов могут мобилизовать

Студенты украинского колледжа. Фото: iek.irpin.com

В Верховной Раде Украины рассматривается законопроект об изменениях в процесс мобилизации и отсрочки от мобилизации. Если их примут, то часть студентов потеряет отсрочку и может быть мобилизована.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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К юристам обратился украинский студент, который поинтересовался, сохранится ли за ним отпуск после принятия законопроекта №13193, который предусматривает изменения в процессе мобилизации.

Адвокат Вячеслав Кирда подтвердил, что в законопроекте действительно запланированы изменения, которые отменят отсрочку для определенных категорий студентов старше 25 лет.

"Если Вы учитесь в учреждении профессионального (профессионально-технического) или профессионального предвысшего образования, право на отсрочку можете потерять", — подчеркнул юрист.

Что предлагают нардепы

Вячеслав Кирда объяснил, что изменится в процессе мобилизации и отсрочки для студентов после того, как законопроект будет принят в нынешнем виде.

"Первое чтение законопроекта 13193 предусматривает следующее условие для отсрочки — призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы", — подчеркнул юрист.

Все остальные учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые не подпадают под эту норму — действительно могут потерять отсрочку и будут мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, действует ли отсрочка для студентов на каникулах.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.