Які студенти втратять відстрочку восени

Які студенти втратять відстрочку восени

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 20:00
Відстрочка для студентів восени - хто втратить
Студенти в аудиторії. Фото: Профспілка працівників освіти

Після затвердження змін у законодавстві частина студентів втратить право на відстрочку від мобілізації. Але цей процес не настане миттєво, а буде дещо відкладений у часі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Кого зачеплять зміни у відстрочці для студентів

До юристів звернувся громадянин, який є студентом і старший 25 років.

Чоловік поцікавився, чи стосуватимуться його майбутні зміни у законодавстві щодо обмеження студентів старше 25 років у праві на відстрочку, якщо він вступив на навчання до набуття чинності новим законом.

"Ці зміни стосуватимуться і тих, хто відстрочку отримав раніше", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли мобілізують студентів, старших 25 років

Юрист пояснив, коли такі студенти можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.

"Такі військовозобов'язані втратять право на відстрочку з 1 січня 2026 року", — підкреслив Айвазян.

До того часу студенти, старші 25 років, ще матимуть чинну відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, без якого документа студентам не продовжать відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжується відстрочка від мобілізації для студентів автоматично.

закон студенти військовий облік мобілізація відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
