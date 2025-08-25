Відстрочка для студентів восени - хто втратить

Студенти в аудиторії. Фото: Профспілка працівників освіти

Після затвердження змін у законодавстві частина студентів втратить право на відстрочку від мобілізації. Але цей процес не настане миттєво, а буде дещо відкладений у часі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Кого зачеплять зміни у відстрочці для студентів

До юристів звернувся громадянин, який є студентом і старший 25 років.

Чоловік поцікавився, чи стосуватимуться його майбутні зміни у законодавстві щодо обмеження студентів старше 25 років у праві на відстрочку, якщо він вступив на навчання до набуття чинності новим законом.

"Ці зміни стосуватимуться і тих, хто відстрочку отримав раніше", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли мобілізують студентів, старших 25 років

Юрист пояснив, коли такі студенти можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.

"Такі військовозобов'язані втратять право на відстрочку з 1 січня 2026 року", — підкреслив Айвазян.

До того часу студенти, старші 25 років, ще матимуть чинну відстрочку від мобілізації.

