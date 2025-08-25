Отсрочка для студентов осенью - кто потеряет

Какие студенты потеряют отсрочку осенью
После утверждения изменений в законодательстве часть студентов потеряет право на отсрочку от мобилизации. Но этот процесс не наступит мгновенно, а будет несколько отложен во времени.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кого затронут изменения в отсрочке для студентов
К юристам обратился гражданин, который является студентом и старше 25 лет.
Мужчина поинтересовался, будут ли касаться его будущие изменения в законодательстве об ограничении студентов старше 25 лет в праве на отсрочку, если он поступил на обучение до вступления в силу нового закона.
"Эти изменения будут касаться и тех, кто отсрочку получил раньше", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Когда мобилизуют студентов старше 25 лет
Юрист объяснил, когда такие студенты могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.
"Такие военнообязанные потеряют право на отсрочку с 1 января 2026 года", — подчеркнул Айвазян.
До того времени студенты старше 25 лет еще будут иметь действующую отсрочку от мобилизации.
