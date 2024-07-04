Процесс бронирования работника, какие данные нужны

Процесс оформления бронирования. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

Чтобы забронировать своего работника, предприятия, учреждения или организации должны предоставить в ТЦК данные как этого работника, так и собственные. Важнейшие данные о военно-учетной специальности, без них в бронировании могут отказать.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Данные, необходимые для бронирования

Юрист объяснил, какие данные нужно предоставить в территориальные центры комплектования для того, чтобы оформить бронирование военнообязанному гражданину.

Это:

фамилия, имя и отчество (при наличии) работника;

год рождения;

военно-учетная специальность (профиль;

наименование (полное и сокращенное) и местонахождение органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, код согласно ЕГРПОУ (при наличии).

Кроме того, нужно указать должность, на которой работает этот человек.

Какие данные являются важнейшими

В случае, если данные будут неправильными или некорректными, комиссия при ТЦК может отказать в оформлении бронирования. Впрочем, подчеркнул Андрей Топчий, есть нюансы по разным данным.

"Если Вы неправильно указали (или вообще не указали) военно-учетную специальность, то в бронировании может быть отказано. В то же время сведения о звании и должности не передаются во время бронирования. Поэтому отсутствие таких сведений не будет основанием для отказа в бронировании", — объяснил юрист.

Напомним, что бронирование или отсрочку от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Добавим, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.