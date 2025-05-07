Чи потрібно пройти ВЛК за 4 дні — що буде якщо не встигнути

Медичне обстеження військовослужбовця. Фото ілюстративне: МОЗ України

Після набуття чинності новим законом №3621 громадяни України віком 25–60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медогляд на військово-лікарській комісії до 5 червня 2025 року, за винятком тих, хто має встановлену інвалідність. Однак постає питання: що робити, якщо ви вже отримали направлення на ВЛК із зазначенням 4-денного строку, але не маєте змоги пройти комісію у цей термін через завантаження закладу чи черги?

Відповідь на це дав юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Згідно з п. 2.8.6 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, строк проходження медичних оглядів не повинен перевищувати 4 днів, але за потреби може бути продовжений до 14 днів у разі направлення на додаткові обстеження.

Водночас закон не передбачає автоматичного покарання, якщо особа фізично з’явилась у заклад охорони здоров’я, але не змогла пройти ВЛК через об'єктивні причини, як-от черги, відсутність лікарів чи обмежена кількість талонів.

Юрист зауважив, що в такому разі важливо:

мати докази, що ви прийшли до медзакладу у зазначені строки (наприклад, фото з електронної черги, талон на прийом, відмітки на направленні);

не ігнорувати проходження ВЛК — поступове проходження до 5 червня 2025 року цілком допустиме, якщо воно об'єктивно триває.

Чи можуть внести до розшуку

ТЦК може спробувати внести вас до адміністративного розшуку в разі тривалої відсутності ймовірного ухилення від медогляду, але при наявності об’єктивних обставин це можна оскаржити в судовому порядку.

Наразі військовозобов'язані зобов’язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, а 4-денний строк є організаційною нормою, яка не скасовує вашу можливість проходити комісію довше — за умови, що ви не уникаєте її навмисно, як пояснив юрист.

Нагадаємо, деякі хвороби очей не дозволяють мобілізовувати військовозобов'язаних громадян.

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