Мобілізація у травні 2025 — коли можуть призвати осіб з III групою інвалідності

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Серед них є категорії, які мають право оформити відстрочку. Зокрема це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям або встановлену інвалідність. Однак є випадки, коли призов до лав ЗСУ осіб з інвалідністю можливий.

Коли особу з інвалідністю третьої групи можуть мобілізувати до армії, які є важливі нюанси та актуальні законодавчі норми, пише LIGA.net.

Реклама

Читайте також:

Які захворювання та стани є підставою для надання інвалідності III групи

Загальними підставами для встановлення інвалідності третьої групи є порушення в організмі, що помірно обмежують життєдіяльність та працездатність особи. До таких хвороб або станів зокрема належать:

відсутність ока;

відсутність трьох пальців на одній з кінцівок;

сколіоз третьої ступені;

надниркова недостатність;

відсутність однієї легені;

відсутність однієї нирки;

онкозахворювання;

інші.

Повний перелік захворювань регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №1338 від 15 листопада 2024 року.

Чоловік отримує висновок лікаря. Фото: depositphotos.com

Мобілізація осіб з інвалідністю у травні 2025 — що каже закон

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни, які мають інвалідність I, II або III групи мають право на відстрочку від мобілізації. Якщо діагноз встановлено законно й офіційно оформлено відстрочку, то такого чоловіка заборонено призивати без його згоди.

Таким чином, єдиний спосіб, як потрапити в армію особі з інвалідністю III групи — це отримати висновок про придатність від ВЛК та добровільно підписати контракт.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Відстрочка для осіб з інвалідністю — що важливо пам'ятати

Важливо пам'ятати — наявність інвалідності не означає автоматичне отримання відстрочки. Її необхідно належним чином оформити або через застосунок "Резерв+" або відвідавши ТЦК та СП, надавши пакет підтверджувальних документів та написавши відповідну заяву.

Якщо особа з інвалідністю проігнорувала цей крок і не оформила офіційну відстрочку, то може бути мобілізована до ЗСУ. Водночас, якщо громадянина призвали попри наявність III групи інвалідності, він може подати рапорт про звільнення на підставі стану здоров'я.

Раніше ми писали, як отримати відстрочку чоловікам, якщо в "Резерв+" не відображаються дані про інвалідність.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли ТЦК може оштрафувати чоловіка з інвалідністю.

Також ми інформували, які документи слід мати чоловікам з інвалідністю першої групи для виїзду за кордон.