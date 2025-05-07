Нужно ли пройти ВВК за 4 дня — что будет если не успеть

Медицинское обследование военнослужащего. Фото иллюстративное: Минздрав Украины

После вступления в силу нового закона №3621 граждане Украины в возрасте 25-60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медосмотр на военно-врачебной комиссии до 5 июня 2025 года, за исключением тех, кто имеет установленную инвалидность. Однако возникает вопрос: что делать, если вы уже получили направление на ВВК с указанием 4-дневного срока, но не имеете возможности пройти комиссию в этот срок из-за загрузки заведения или очереди?

Ответ на это дал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Согласно п. 2.8.6 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, срок прохождения медицинских осмотров не должен превышать 4 дней, но при необходимости может быть продлен до 14 дней в случае направления на дополнительные обследования.

В то же время закон не предусматривает автоматического наказания, если лицо физически появилось в учреждение здравоохранения, но не смогло пройти ВВК по объективным причинам, например очереди, отсутствие врачей или ограниченное количество талонов.

Юрист отметил, что в таком случае важно:

иметь доказательства, что вы пришли в медучреждение в указанные сроки (например, фото с электронной очереди, талон на прием, отметки на направлении);

не игнорировать прохождение ВВК — постепенное прохождение до 5 июня 2025 года вполне допустимо, если оно объективно продолжается.

Могут ли внести в розыск

ТЦК может попытаться внести вас в административный розыск в случае длительного отсутствия вероятного уклонения от медосмотра, но при наличии объективных обстоятельств это можно обжаловать в судебном порядке.

Сейчас военнообязанные обязаны пройти ВВК до 5 июня 2025 года, а 4-дневный срок является организационной нормой, которая не отменяет вашу возможность проходить комиссию дольше — при условии, что вы не избегаете ее намеренно, как пояснил юрист.

Напомним, некоторые болезни глаз не позволяют мобилизовать военнообязанных граждан.

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