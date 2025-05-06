Мобілізація у травні 2025 — які хвороби очей звільняють від призову до ЗСУ

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Кожна особа перед тим як бути прийнятою до лав ЗСУ має отримати висновок військово-лікарської комісії про придатність. Підставою для звільнення від служби в армії можуть стати зокрема деякі хвороби очей.

Які саме захворювання ока унеможливлюють мобілізацію та є підставою для виключення з військового обліку, розповідаємо далі у матеріалі.

Реклама

Читайте також:

Звільнення від мобілізації за станом здоров'я — загальні положення

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія під час медичного огляду.

Для визначення придатності військовозобов'язаного ВЛК керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402. Хвороби ока та придаткового апарату містяться у ст. 25-32 Розкладу хвороб.

Звільнення від мобілізації можливе у випадках, коли військовозобов'язаний має захворювання, які суттєво обмежують або унеможливлюють проходження військової служби.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Хвороби очей, з якими не мають право мобілізувати

Підставою для виключення з військового обліку є такі хвороби ока та придаткового апарату:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

Раніше ми писали, коли з хворобами хребта мобілізувати чоловіка не мають права.

Нагадаємо, ми розповідали, які хвороби суглобів звільняють від мобілізації до ЗСУ.

Також ми інформували, як отримати відстрочку чоловікам, якщо в "Резерв+" не відображаються дані про інвалідність.