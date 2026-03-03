Вступ до військового вишу - чи має на це право придатний до служби в тилу

Військовослужбовці та курсанти ВВНЗ. Фото: Національний університет оборони, 92 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець, який служить у тиловому підрозділі чи ТЦК, має право вступити на навчання до військового вишу. Юристи назвали ключові умови для цього процесу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Вступ до ВВНЗ із армії

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Ця процедура була оголошена після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території України.

Після початку війни в Україні відбулися зміни у військовому законодавстві. Це, зокрема, означало, що зникла така категорія, як "обмежено придатні" до військової служби. Замість неї з’явилася категорія "придатний до військової служби у ТЦК, підрозділах забезпечення, військових вишах тощо".

До юристів звернувся громадянин, який має саме такий статус через статтю 30б (проблеми із зором) і проходить військову службу в ЗСУ. Чоловік поцікавився, чи може він під час служби вступити до військового вищого навчального закладу.

"Теоретично — це можливо. Але на практиці не готовий сказати, що військовий виш прийме Вас із статтею 30б", — зазначив у коментарі адвокат В’ячеслав Кирда.

Умови для навчання

Інший юрист, Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, підтвердив можливість факт навчання у військовому виші для чинного військовослужбовця.

"Військові можуть навчатися без відриву від військової служби у закладах вищої освіти", — зазначив Айвазян. При цьому, наголосив юрист, для цього потрібно отримати дозвіл командира — від командира з'єднання і вище.

Юрій Айвазян назвав ключову умову для того, аби вступити до ВВНЗ і навчатися під час військової служби. "Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою", — резюмував адвокат.

Юристи пояснили, що після відрахування чи звільнення з військового вищого навчального закладу курсант може бути мобілізований до ЗСУ, якщо не має права на відстрочку. Крім того, на нього будуть накладені певні фінансові санкції.

Конкурсний відбір вступників віком до 30 років для здобуття фахової передвищої та вищої освіти здійснюється приймальними комісіями, в тому числі і виїзним складом. У разі неможливості оформлення особової справи в ТЦК та СП за місцем проживання або перебування на обліку, вступники мають право подати заяву та відповідні документи на вступ безпосередньо до приймальної комісії.