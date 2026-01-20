Курсант, відрахований з ВВНЗ - куди його мобілізують

Українські курсанти. Фото: Studspravka

Відрахований з військового вищого навчального закладу курсант може потрапити до конкретного підрозділу ЗСУ, якщо має з цієї військової частини відношення. Але цей документ все ж не гарантує зарахування до відповідного підрозділу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Відношення від військової частини

До юристів звернувся громадянин, який вирішив відрахуватися із навчання у військовому вищому навчальному закладі.

Чоловік пояснив, що він має відношення від конкретної військової частини, де хоче проходити військову службу, і поцікавився, чи зможе він потрапити у цей підрозділ.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що загалом це можливо, але не гарантовано.

"Рекомендаційний лист (відношення) — це письмове підтвердження від командира певної військової частини про те, що він готовий прийняти Вас на конкретну посаду", — наголосив юрист.

Коли курсанта відраховують, зазначив Дерій, військовий виш готує наказ і документи для переведення.

"Якщо на момент оформлення документів у Вас уже є на руках оригінал відношення, Ви маєте подати рапорт на ім'я начальника ВВНЗ з проханням направити Вас саме до цієї частини", — наголосив правник.

Коли відношення для екскурсанта не матиме значення

Але, додав Владислав Дерій, існує кілька факторів, які можуть вплинути на бажання громадянина.

По-перше, зараз діє перелік частин "пріоритетного комплектування".

"Якщо частина, від якої Ви взяли відношення, не входить до цього списку, а Генштаб має запит на комплектування штурмових або бойових бригад, Вас можуть відправити за розподілом зверху, ігноруючи відношення", — пояснив юрист.

По-друге, остаточне рішення про те, куди саме виписувати припис, приймає керівництво навчального закладу та відповідне кадрове управління.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно пройти процес мобілізації із відношенням.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки діє відношення на переведення з однієї частини до іншої.