Який вигляд повинна мати повістка від ТЦК — пояснення адвоката

Повістка від ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Я і закон

Після того, як співробітники ТЦК та СП почалися навідуватися до фітнес-клубів, торгових центрів, кафе або ж ресторанів, в українців виникло багато запитань щодо законності таких дій. Розповідаємо, чи мають військкоми повноваження на таке вручення повісток та який вигляд вони повинні мати.

На такі питання відповів юрист Роман Сімутін.

Читайте також:

Який вигляд повинна мати повістка

"Відповідно до пп. 2 пункту 1 Додатку 2 "Правил військового обліку", затверджених Постановою КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року оповіщення здійснюється шляхом надіслання або вручення розпоряджень чи повісток. Тобто існує два способи: особисте вручення або направленням рекомендованого листа", — наголосив він.

Щодо повістки то вона має мати такий вигляд та містити інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

номер розпорядження, на підставі якого викликається військовозобов'язаний;

підпис начальника ТЦК.

"Важливо: повістка не заповнюється при вас, на коліні та з помилками у прізвищі й без номера розпорядження. Повістка має бути заповнена на вас заздалегідь і підписана начальником ТЦК — лише дотримання цих вимог зобов'язує вас її взяти, незалежно від місця вручення", — додав Сімутін.

Які порушення допускаються зараз при врученні повісток

Проте зараз частіше всього повістка заповнюється біля військовозобов'язаного, а у написанні прізвищ часто допускають помилки. А замість підписа начальника використовується факсиміле. Щодо самої повістки, то часто її вручає неуповноважена особа.

"Чому? Бо крім розпорядження про виклик, начальник ТЦК в цьому ж розпорядженні, наступним пунктом повинен уповноважити певну особу вручити вам повістку, а це ніколи не робиться", — зауважив адвокат.

За словами Сімутіна, нині допускається два грубих порушення:

Повістка виписується у спосіб, який не передбачений законом: на коліні, з помилками та факсимільним підписом начальника ТЦК.

Особа, яка її вручає, не має на це повноважень.

"Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади повинні діяти у межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами. А чи передбачений Конституцією або законами описаний спосіб вручення повісток та чи виникають якісь правові наслідки, якщо людина відмовляється її прийняти? Не виникають і цим все сказано", — підсумував юрист.

Проведення мобілізації в Україні

Зазначимо, що воєнний стан та загальна мобілізація продовжують діяти на території України. Повістки від співробітників ТЦК та СП отримують всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Також цей документ можуть вручити роботодавці, голови державних органів або ж керівники органів місцевого самоврядування.

Та чи уповноважені вручати повістки працівники ЖЕКу і чи повинні військовозобов'язані українці брати такий документ, розповів адвокат Ростислав Кравець.