Мобілізація в Україні — чи мають право працівники ЖЕКу вручати повістки

Військовозобов'язаному українцю вручили повістку. Фото: УНІАН

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжують діяти на території України. Повістки від співробітників ТЦК та СП отримують всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Також цей документ можуть вручити роботодавці, голови державних органів або ж керівники органів місцевого самоврядування.

Та чи уповноважені вручати повістки працівники ЖЕКу і чи повинні військовозобов'язані українці брати такий документ, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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За словами правознавця, вручення документа для призову працівником ЖЕКу є законним, якщо у нього є відповідна відомість.

"Знайти кожного військовозобов'язаного та передати йому особисто повістку військкоматам складно. Саме тому іноді вони передають документи сільрадам, компаніям або навіть ЖЕКам", — повідомив адвокат.

Тож, тоді схема вручення повістки виглядає наступним чином:

представник контори видає документ військовозобов'язаному громадянину;

військовозобов'язана особа залишає підпис на документі, де вказано дату та час вручення.

Якщо чоловік призовного віку відмовляється приймати повістку, працівник ЖЕКу повинен на місці скласти акт зі свідками.

Водночас слід звернути увагу на такий важливий нюанс, якщо працівник ЖЕКу просто залишив документ у поштовій скриньці, його можна проігнорувати. Адже у такому разі немає підтвердження, що військовозобов'язаний отримав повістку.

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