Как должна выглядеть повестка от ТЦК — объяснение адвоката
После того, как сотрудники ТЦК и СП начали наведываться в фитнес-клубы, торговые центры, кафе или рестораны, в украинцев возникло много вопросов о законности таких действий. Рассказываем, имеют ли военнослужащие полномочия на такое вручение повесток и как они должны выглядеть.
На такие вопросы ответил юрист Роман Симутин.
Как должна выглядеть повестка
"Согласно пп. 2 пункта 1 Приложения 2 "Правил военного учета", утвержденных Постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года уведомление осуществляется путем отправки или вручения распоряжений или повесток. То есть существует два способа: личное вручение или направлением заказного письма", — подчеркнул он.
Что касается повестки, то она должна выглядеть так и содержать информацию:
- фамилия, имя и отчество;
- номер распоряжения, на основании которого вызывается военнообязанный;
- подпись начальника ТЦК.
"Важно: повестка не заполняется при вас, на колене и с ошибками в фамилии и без номера распоряжения. Повестка должна быть заполнена заранее и подписана начальником ТЦК — только соблюдение этих требований обязывает вас ее взять, независимо от места вручения", — добавил Симутин.
Какие нарушения допускаются сейчас при вручении повесток
Однако сейчас чаще всего повестка заполняется возле военнообязанного, а в написании фамилий часто допускают ошибки. А вместо подписи начальника используется факсимиле. Что касается самой повестки, то ее часто вручает неуполномоченное лицо.
"Почему? Потому что кроме распоряжения о вызове начальник ТЦК в этом же распоряжении следующим пунктом должен уполномочить определенное лицо вручить вам повестку, а это никогда не делается", — отметил адвокат.
По словам Симутина, в настоящее время допускается два грубых нарушения:
- Повестка выписывается способом, не предусмотренным законом: на колене, с ошибками и факсимильной подписью начальника ТЦК.
- Лицо, которое его вручает, не имеет на это полномочий.
"Согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти должны действовать в пределах и способом предусмотренным Конституцией и законами. А предусмотрен ли Конституцией или законами описан способ вручения повесток и возникают ли какие-либо правовые последствия, если человек отказывается его принять? Не возникают и этим все сказано", — подытожил юрист.
Проведение мобилизации в Украине
Отметим, что военное положение и всеобщая мобилизация продолжают действовать на территории Украины. Повестки от сотрудников ТЦК и СП получают все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.
Также этот документ могут вручить работодатели, председатели государственных органов или руководители органов местного самоуправления.
Но уполномочены ли вручать повестки работники ЖЭКа и должны ли военнообязанные украинцы брать такой документ, рассказал адвокат Ростислав Кравец.
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