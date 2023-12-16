Как должна выглядеть повестка от ТЦК — объяснение адвоката

Повестка от ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Я и закон

После того, как сотрудники ТЦК и СП начали наведываться в фитнес-клубы, торговые центры, кафе или рестораны, в украинцев возникло много вопросов о законности таких действий. Рассказываем, имеют ли военнослужащие полномочия на такое вручение повесток и как они должны выглядеть.

На такие вопросы ответил юрист Роман Симутин.

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Как должна выглядеть повестка

"Согласно пп. 2 пункта 1 Приложения 2 "Правил военного учета", утвержденных Постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года уведомление осуществляется путем отправки или вручения распоряжений или повесток. То есть существует два способа: личное вручение или направлением заказного письма", — подчеркнул он.

Что касается повестки, то она должна выглядеть так и содержать информацию:

фамилия, имя и отчество;

номер распоряжения, на основании которого вызывается военнообязанный;

подпись начальника ТЦК.

"Важно: повестка не заполняется при вас, на колене и с ошибками в фамилии и без номера распоряжения. Повестка должна быть заполнена заранее и подписана начальником ТЦК — только соблюдение этих требований обязывает вас ее взять, независимо от места вручения", — добавил Симутин.

Какие нарушения допускаются сейчас при вручении повесток

Однако сейчас чаще всего повестка заполняется возле военнообязанного, а в написании фамилий часто допускают ошибки. А вместо подписи начальника используется факсимиле. Что касается самой повестки, то ее часто вручает неуполномоченное лицо.

"Почему? Потому что кроме распоряжения о вызове начальник ТЦК в этом же распоряжении следующим пунктом должен уполномочить определенное лицо вручить вам повестку, а это никогда не делается", — отметил адвокат.

По словам Симутина, в настоящее время допускается два грубых нарушения:

Повестка выписывается способом, не предусмотренным законом: на колене, с ошибками и факсимильной подписью начальника ТЦК.

Лицо, которое его вручает, не имеет на это полномочий.

"Согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти должны действовать в пределах и способом предусмотренным Конституцией и законами. А предусмотрен ли Конституцией или законами описан способ вручения повесток и возникают ли какие-либо правовые последствия, если человек отказывается его принять? Не возникают и этим все сказано", — подытожил юрист.

Проведение мобилизации в Украине

Отметим, что военное положение и всеобщая мобилизация продолжают действовать на территории Украины. Повестки от сотрудников ТЦК и СП получают все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Также этот документ могут вручить работодатели, председатели государственных органов или руководители органов местного самоуправления.

Но уполномочены ли вручать повестки работники ЖЭКа и должны ли военнообязанные украинцы брать такой документ, рассказал адвокат Ростислав Кравец.