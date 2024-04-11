Каким образом в Украине уклониста могут ограничить в праве на управление автомобилем

Проверка документов. Иллюстративное фото: НГУ

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины оставил в законопроекте о мобилизации пункт об ограничениях уклонистов. В частности, речь идет о запрете на управление транспортными средствами.

Каким образом лицо могут лишить такого права, пишет Судебно-юридическая газета.

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Так, лица, которые уклоняются от военного учета, не уточняют военно-учетные данные и не появляются в ТЦК, будут ограничены в праве на управление автомобилем.

Меры к уклонистам будут применяться путем судебной процедуры. Однако сначала руководитель ТЦК, который установил неисполнение обязанностей лицом, обращается в полицию. Правоохранители должны задержать гражданина и доставить его в ТЦК.

Если полиция не в состоянии совершить эти действия, военком в течение пяти дней отправляет лицу письмо с уведомлением о вручении требования об исполнении долга.

Днем получения уведомления будет считаться:

день вручения требования под расписку;

день отказа от получения требования на почте или невозможности вручения лицу по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, сообщенные им;

день отказа от получения требования на почте или невозможности вручения лицу по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке.

После этого, если лицо добровольно в течение 10 календарных дней не явится в ТЦК, в суд направляется обращение об ограничении права на управление автомобилем.

В то же время неприбытие на судебное заседание лица не препятствует рассмотрению дела.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом. "За" проголосовали 283 народных депутата.

Также мы писали, что 10 апреля парламент рассмотрел правительственный законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК.