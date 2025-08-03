Юристка дала пораду що робити, якщо дані у Резерв+ та у ТЦК відрізняються

Оформлення військовозобов'язаних у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

В Україні часто трапляються розбіжності між даними, зазначеними в застосунку "Резерв+" та військово-облікових документах (ВОД) в ТЦК. Цю проблему необхідно вирішити, щоб не натрапити на неприємності та непорозуміння.

Як це зробити проінформувала адвокатка Наталя Опольська, передає Канал 24.

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Які причина розбіжностей особистої інформації

Основною причиною невідповідності даних є відсутність автоматичного обміну інформацією між військово-лікарськими комісіями (ВЛК) та реєстрами військового обліку, зокрема реєстром "Оберіг". Навіть якщо особа визнана непридатною до військової служби, ці дані можуть не бути внесені до "Оберегу", що призводить до відсутності інформації про непридатність у "Резерв+".

Хто винен і що робити

Відповідно до пояснень Наталії Опольської, відповідальність за внесення відомостей до реєстру "Оберіг" покладається на працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Саме вони зобов'язані оновити дані після розгляду звернень.

Для усунення розбіжностей між даними в паперовому та електронному ВОД, Наталя Опольська радить подати відповідне клопотання до ТЦК та СП (Укрпоштою або особисто). Звернення має бути розглянуте і узгоджене з даними паперового документа.

Перелік документів, які треба додати, залежить від конкретної ситуації:

якщо особа раніше проходила ВЛК та була визнана непридатною: до заяви необхідно додати копію постанови ВЛК про непридатність, копію паперового військово-облікового документа з відміткою та витяг "Резерв+", де відсутні відомості про виключення з військового обліку;

якщо особа нещодавно пройшла ВЛК та була визнана непридатною, але дані не внесені до "Резерв+": до заяви необхідно додати витяг із "Резерв+", копію свідоцтва про хворобу або непридатність до служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Також ми повідомляли, що за словами юриста Олени Воронкової, громадян можуть зупиняти на блокпостах для додаткових перевірок. Крім того, уповноважені особи мають право вимагати пред'явити низку документів.