Юрист дала совет что делать, если данные в Резерв+ и в ТЦК отличаются

Если данные в Резерв+ и в ТЦК отличаются — юрист дала совет
В Украине часто случаются расхождения между данными, указанными в приложении "Резерв+" и военно-учетных документах (ВУД) в ТЦК. Эту проблему необходимо решить, чтобы не натолкнуться на неприятности и недоразумения.
Как это сделать проинформировала адвокат Наталья Опольская, передает Канал 24.
Какие причина расхождений личной информации
Основной причиной несоответствия данных является отсутствие автоматического обмена информацией между военно-врачебными комиссиями (ВВК) и реестрами воинского учета, в частности реестром "Оберег". Даже если лицо признано непригодным к военной службе, эти данные могут не быть внесены в "Оберег", что приводит к отсутствию информации о непригодности в "Резерв+".
Кто виноват и что делать
Согласно объяснениям Натальи Опольской, ответственность за внесение сведений в реестр "Оберіг" возлагается на работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Именно они обязаны обновить данные после рассмотрения обращений.
Для устранения расхождений между данными в бумажном и электронном ВУД, Наталья Опольская советует подать соответствующее ходатайство в ТЦК и СП (Укрпочтой или лично). Обращение должно быть рассмотрено и согласовано с данными бумажного документа.
Перечень документов, которые надо приложить, зависит от конкретной ситуации:
- если лицо ранее проходило ВВК и было признано непригодным: к заявлению необходимо приложить копию постановления ВВК о непригодности, копию бумажного военно-учетного документа с отметкой и выписку "Резерв+", где отсутствуют сведения об исключении с воинского учета;
- если лицо недавно прошло ВВК и было признано непригодным, но данные не внесены в "Резерв+": к заявлению необходимо приложить выписку из "Резерв+", копию свидетельства о болезни или непригодности к службе.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.
Также мы сообщали, что по словам юриста Елены Воронковой, граждан могут останавливать на блокпостах для дополнительных проверок. Кроме того, уполномоченные лица имеют право требовать предъявить ряд документов.
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