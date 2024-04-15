В Метінвесті просять розширити бронь від мобілізації через загрозу зупинки виробництва

Працівники Метінвесту. Фото: пресслужба ПрАТ "Запоріжсталь"

Системі бронювання від мобілізації не вистачає гнучкості, щоб компенсувати дефіцит кадрів на підприємствах, які розташовані недалеко від фронту. Наразі це одна з головних проблем, які виникли у бізнесу, разом із логістикою та перебудовою виробництва під час війни.

Про це заявила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук в інтерв'ю "УНІАН".

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За її словами, зараз у компанії не вистачає людей для збільшення виробництва та видобутку залізної руди.

"Метінвест, мабуть, найбільше підприємство в Україні серед приватних та державних компаній за кількістю мобілізованих до ЗСУ. У Групі працює близько 50 тис. людей, а загальна кількість працівників, які пішли до ЗСУ, — 9300. У нас кожен шостий мобілізований. Це дуже багато. Ми не можемо вийти на деяких активах навіть на 50-60% довоєнного виробництва! Причина — саме люди. Частину персоналу мобілізовано до лав ЗСУ, багато звільнилися та переїхали — до Європи або до безпечніших регіонів України", — каже Петрук.

Вона зазначила, що кожен бізнес розуміє важливість поповнення ЗСУ, проте бронювання співробітників теж важливе питання для будь-якої корпорації, де потрібен баланс між поповненням ЗСУ та збереженням виробництва та сплатою податків. Через це, як вона додає, система бронювання від мобілізації аж ніяк не гнучка.

"Нинішня система бронювання не є гнучкою. Вона не дає змоги залучати нових співробітників. Потенційний співробітник обирає тіньову зайнятість поза межами компанії. Цю бюрократичну проблему можна вирішити, давши підприємствам можливість доброньовувати деякий відсоток персоналу за рік, вирішуючи у такий спосіб проблему з браком персоналу", — резюмувала Петрук.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики не надало дані про кількість заброньованих співробітників Львівського цирку, посилаючись на закон про публічну інформацію.

Водночас стало відомо, що у законі про мобілізацію бронювання держслужбовців має подвійне тлумачення.