Бронирование в апреле - кого не могут забронировать

Резервисты, призванные на службу. Фото: "АрміяInform"

Бронирование от мобилизации в апреле не коснется одной категории граждан, состоящих на воинском учете. Это те лица, которые уволились из рядов ВСУ и были записаны в оперативный резерв.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование не для всех

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в течение которой часть граждан, состоящих на воинском учете, имеют право оформить бронирование.

Но не всех граждан предприятия могут забронировать.

Это касается, в частности, резервистов — то есть тех лиц, которые проходили военную службу и были уволены из рядов ВСУ.

Почему резервистов не бронируют

"В прошлом году почти всех, кто увольнялся, зачислили в оперативный резерв. К сожалению, резервистов невозможно забронировать", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что резервисты могут быть снова мобилизованы в ВСУ при необходимости.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить бронирование от мобилизации в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие предприятия имеют право забронировать в апреле 75% своих работников.