Бронирование в апреле - кого не могут забронировать

Какую категорию граждан не смогут забронировать в апреле
Бронирование от мобилизации в апреле не коснется одной категории граждан, состоящих на воинском учете. Это те лица, которые уволились из рядов ВСУ и были записаны в оперативный резерв.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Бронирование не для всех
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в течение которой часть граждан, состоящих на воинском учете, имеют право оформить бронирование.
Но не всех граждан предприятия могут забронировать.
Это касается, в частности, резервистов — то есть тех лиц, которые проходили военную службу и были уволены из рядов ВСУ.
Почему резервистов не бронируют
"В прошлом году почти всех, кто увольнялся, зачислили в оперативный резерв. К сожалению, резервистов невозможно забронировать", — подчеркнул Дерий.
Он добавил, что резервисты могут быть снова мобилизованы в ВСУ при необходимости.
Напомним, мы ранее писали о том, как получить бронирование от мобилизации в апреле 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, какие предприятия имеют право забронировать в апреле 75% своих работников.
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