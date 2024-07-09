ВЛК для обмежено придатних, що говорить закон

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатних", згідно із новими правилами проведення мобілізації, мають пройти військово-лікарські комісії. ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.

Про це на порталі b2bconsult написали юристи Юрій і Ольга Лещуки.

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Зміни у вітчизняному військовому законодавству позначилися на військовозобов’язаних, які до цього мали статус "обмежено придатні".

Згідно із новим законом про мобілізацію, усі ці громадяни мають обов’язково пройти військово-лікарську комісію.

На які комісії мають направляти таких військовозобов’язаних

Випадки, коли у ТЦК направляли таких військовозобов’язаних на комісію до центральної ВЛК, є некоректними, зазначили юристи.

"Як зазначено в п 3.2. Наказу МО України № 402 — повторний медичний огляд військовозобов’язаних проводиться ВЛК районних, міських ТЦК та СП", — йдеться у коментарі Юрія та Ольги Лещуків.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, як часто військовозобов'язаний має проходити ВЛК.

Ми писали, хто з чоловіків повинен пройти повторну ВЛК у липні 2024 року.

Також ми інформували, які існують підстави для оскарження військово-лікарської комісії.