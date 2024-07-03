Мобілізація в Україні — хто з чоловіків повинен пройти повторну ВЛК у липні

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

В липні 2024 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У другий місяць літа правила військового обліку та призову регулює новий закон про мобілізацію. Він запроваджує низку нововведень та правил. Зокрема зобов'язує певні категорії громадян чоловічої статі повторно пройти ВЛК та МСЕК.

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Кого саме стосується вимога, розповідаємо далі в матеріалі.

Зазначимо, мова йде про закон №3633-ІХ " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набув чинності 18 травня 2024 року.

Чи треба оновлювати військово-облікові дані особам з інвалідністю

Чоловікам призовного віку з інвалідністю потрібно оновити дані в ТЦК, як і всім іншим особам на військовому обліку. Винятки становлять особи з інвалідністю, яких було виключено з військового обліку, а також ті, кого визнано непридатним до військової служби.

Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК

Повторну військово-лікарську комісію повинні пройти особи, які після 24 лютого 2022 року отримали статус:

особи з інвалідністю ІІ групи; особи з інвалідністю ІІІ групи.

Після оновлення даних такі особи отримають електронне направлення для проходження ВЛК в особистому електронному кабінеті військовозобов'язаного.

Для отримання відстрочки чоловікам з інвалідністю рекомендується взяти з собою на ВЛК довідку МСЕК і пенсійне посвідчення інваліда, а також будь-які результати обстежень, які підтверджують наявність захворювання.

Якщо військово-лікарська комісія підтвердить непридатність таких громадян, вони зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Ілюстративне фото: google.com

Кому не потрібно проходити повторну ВЛК

Не потрібно проходити перекомісію, якщо інвалідність встановлено:

унаслідок поранень, отриманих на військовій службі;

через психічні розлади та інтелектуальні порушення;

унаслідок відсутності кінцівки, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів;

через онкологію;

через паралітичний синдром або церебральний параліч;

якщо інвалідність встановлена з дитинства.

Раніше ми повідомляли, як законно відмовитися від ВЛК, яку змушують пройти негайно.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов результат ВЛК можна вважати недійсним.

Також ми інформували, які існують підстави для оскарження військово-лікарської комісії.