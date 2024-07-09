ВВК для ограниченно годных, говорящий закон

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "РБК-Україна"

Военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годных", согласно новым правилам проведения мобилизации, должны пройти военно-врачебные комиссии. ТЦК не вправе направлять таких граждан на центральные ВВК, они должны пройти осмотр на районном или городском уровнях.

Об этом на портале b2bconsult написали юристы Юрий и Ольга Лещуки.

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Изменения в отечественном военном законодательстве сказались на военнообязанных, которые до этого имели статус "ограниченно годные".

Согласно новому закону о мобилизации, все эти граждане должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию.

На какие комиссии должны направлять таких военнообязанных

Случаи, когда в ТЦК направляли таких военнообязанных на комиссию в центральную ВВК, некорректны, отметили юристы.

"Как указано в п 3.2. Приказа МО Украины № 402 — повторное медицинское освидетельствование военнообязанных проводится ВВК районных, городских ТЦК и СП", — говорится в комментарии Юрия и Ольги Лещуков.

Напомним, что ранее мы сообщали, как часто военнообязанный должен проходить ВВК.

Мы писали, кто из мужчин должен пройти повторную ВВК в июле 2024 года.

Также мы информировали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии.