Яку роль у мобілізації виконуватимуть поліцейські — коментар голови Нацполіції

Ігор Клименко. Фото: Національна поліція України

Поліцейські не вручають повістки призовникам. Вони лише розшукують і доставляють до територіальних центрів військовозобов'язаних, які отримали повістки, але не з'явилися у ТЦК.

Про це ефірі телемарафону в п'ятницю, 12 квітня, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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За словами Клименка, працівники поліції діють за запитами територіальних центрів комплектування.

"Поліція має запити від ТЦК щодо, наприклад, розшуку осіб, які отримали повістку, але не прийшли в ТЦК. Звичайно, що поліція, отримавши таке повідомлення, розшукує таку особу і потім приводить в ТЦК…" — сказав голова Нацполіції.

Також він додав, що у разі виявлення порушника його доставлятимуть до ТЦК не пізніше, ніж через три годин після затримання. До того ж поліцейські чергуватимуть на вулицях і реагуватимуть на порушення закону.

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