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Яку роль у мобілізації виконуватимуть поліцейські — коментар голови Нацполіції

13 квітня 2024 07:55
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Яку роль у мобілізації виконуватимуть поліцейські — коментар голови Нацполіції
Ігор Клименко. Фото: Національна поліція України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Поліцейські не вручають повістки призовникам. Вони лише розшукують і доставляють до територіальних центрів військовозобов'язаних, які отримали повістки, але не з'явилися у ТЦК.

Про це ефірі телемарафону в п'ятницю, 12 квітня, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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За словами Клименка, працівники поліції діють за запитами територіальних центрів комплектування.

"Поліція має запити від ТЦК щодо, наприклад, розшуку осіб, які отримали повістку, але не прийшли в ТЦК. Звичайно, що поліція, отримавши таке повідомлення, розшукує таку особу і потім приводить в ТЦК…" — сказав голова Нацполіції.

Також він додав, що у разі виявлення порушника його доставлятимуть до ТЦК не пізніше, ніж через три годин після затримання. До того ж поліцейські чергуватимуть на вулицях і реагуватимуть на порушення закону.

Нагадаємо, ексочільник полку "Азов" Максим Жорін розповів про альтернативу примусовій мобілізацію.

Також ми розповідали про те, як ухвалювали законопроєкт про мобілізацію, навіщо він був потрібен, коли запрацює та чому з нього викреслили норму про демобілізацію.

війна
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