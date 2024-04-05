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ТЦК викликатиме на облік 25-річних чоловіків — офіційна заява Генштабу

5 квітня 2024 13:38
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ТЦК викликатиме на облік 25-річних чоловіків — офіційна заява Генштабу
Чоловіки призивного віку у ТЦК. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Згідно з новим законом про зменшення призивного віку з 27 до 25 років, тепер громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Після того, як закон набере чинності працівники ТЦК викликатимуть призовників 25-річного віку для уточнення облікових даних.

Про це повідомили у Генштабу ЗСУ у п'ятницю, 5 квітня, та роз'яснили усі деталі закону. 

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У відомстві розповіли, що згідно з законом про зменшення призивного віку, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.  

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини", — зазначили у Генштабі. 

Також там розповіли, що є певні зміни, які передбачають скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

"Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років", — пише військове відомство. 

Там наголосили, коли закон набере чинності, то працівники ТЦК та СП будуть викликати громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

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Скриншот допису Генштабу ЗСУ 

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Також адвокатка Марина Бекало пояснила, кому з 25-річних варто йти до ТЦК, а хто може уникнути повістки.

закон
військовий призов
військовий облік
Генштаб ЗСУ
мобілізація
війна в Україні

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