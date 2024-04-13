Какую роль в мобилизации будут выполнять полицейские — комментарий главы Нацполиции

Игорь Клименко. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские не вручают повестки призывникам. Они только разыскивают и доставляют в территориальные центры военнообязанных, которые получили повестки, но не явились в ТЦК.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 12 апреля, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По словам Клименко, сотрудники полиции действуют по запросам территориальных центров комплектования.

"У полиции есть запросы от ТЦК касательно, например, розыска лиц, получивших повестку, но не пришедших в ТЦК. Конечно, полиция, получив такое сообщение, разыскивает такое лицо и затем приводит в ТЦК…" — сказал глава Нацполиции.

Также он добавил, что в случае обнаружения нарушителя его будут доставлять в ТЦК не позднее, чем через три часа после задержания. К тому же полицейские будут дежурить на улицах и реагировать на нарушения закона.

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