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Какую роль в мобилизации будут выполнять полицейские — комментарий главы Нацполиции

13 апреля 2024 07:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Какую роль в мобилизации будут выполнять полицейские — комментарий главы Нацполиции
Игорь Клименко. Фото: Национальная полиция Украины
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Полицейские не вручают повестки призывникам. Они только разыскивают и доставляют в территориальные центры военнообязанных, которые получили повестки, но не явились в ТЦК.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 12 апреля, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По словам Клименко, сотрудники полиции действуют по запросам территориальных центров комплектования.

"У полиции есть запросы от ТЦК касательно, например, розыска лиц, получивших повестку, но не пришедших в ТЦК. Конечно, полиция, получив такое сообщение, разыскивает такое лицо и затем приводит в ТЦК…" — сказал глава Нацполиции.

Также он добавил, что в случае обнаружения нарушителя его будут доставлять в ТЦК не позднее, чем через три часа после задержания. К тому же полицейские будут дежурить на улицах и реагировать на нарушения закона.

Напомним, экс-глава полка "Азов" Максим Жорин рассказал об альтернативе принудительной мобилизации.

Также мы рассказывали о том, как принимали законопроект о мобилизации, зачем он был нужен, когда заработает и почему из него вычеркнули норму о демобилизации.

война
полиция
армия
мобилизация
война в Украине
военнослужащие

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