Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Ярош описал свое видение мобилизации женщин в Украине arrow

Ярош описал свое видение мобилизации женщин в Украине

18 декабря 2023 13:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ярош описал свое видение мобилизации женщин в Украине
Военнослужащий Дмитрий Ярош. Фото: скриншот с видео LB live
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине сейчас достаточно мужчин, чтобы воевать на фронте. Женщины должны заниматься другими не менее важными делами.

Об этом в интервью LB Live сообщил военнослужащий Дмитрий Ярош.

Читайте также:

Мобилизация женщин в Украине

По словам Яроша, женщины не должны находиться на передовой, хотя они своими умениями не уступают мужчинам, но "у нас достаточно мужчин, чтобы воевать". Военный добавил, что правильно, когда женщины стоят на блокпостах для проверки граждан. Таким образом, они освобождают некоторых мужчин и они могут идти на войну.

"Сегодня проезжал блокпосты по Украине, девушки полицейские стоят на блокпостах, это нормально, они помогают и освобождают мужчин, мне кажется так она гораздо больше пользы принесет", — указал Ярош.

Как сказал военный, медицинских работников это не касается.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях в мобилизации. Она ответила, какой будет призывной возраст для женщин.

Добавим, в Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме