Ярош описал свое видение мобилизации женщин в Украине

Военнослужащий Дмитрий Ярош. Фото: скриншот с видео LB live

В Украине сейчас достаточно мужчин, чтобы воевать на фронте. Женщины должны заниматься другими не менее важными делами.

Об этом в интервью LB Live сообщил военнослужащий Дмитрий Ярош.

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Мобилизация женщин в Украине

По словам Яроша, женщины не должны находиться на передовой, хотя они своими умениями не уступают мужчинам, но "у нас достаточно мужчин, чтобы воевать". Военный добавил, что правильно, когда женщины стоят на блокпостах для проверки граждан. Таким образом, они освобождают некоторых мужчин и они могут идти на войну.

"Сегодня проезжал блокпосты по Украине, девушки полицейские стоят на блокпостах, это нормально, они помогают и освобождают мужчин, мне кажется так она гораздо больше пользы принесет", — указал Ярош.

Как сказал военный, медицинских работников это не касается.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях в мобилизации. Она ответила, какой будет призывной возраст для женщин.

Добавим, в Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.