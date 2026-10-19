Родственники в России: принимают ли на службу в ВСУ и какие ограничения

Военнослужащий ВСУ. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых Сил Украины

Проживание матери, отца, братьев или сестёр на территории Российской Федерации не является основанием для автоматического запрета на прохождение службы в украинской армии. Родственные связи в стране-агрессоре сами по себе не лишают бойца права занимать военные должности. Ситуация приобретает иное юридическое значение лишь в том случае, если военнослужащий претендует на работу с секретной информацией.

Об этом заявили в Сумском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Общие правила и допуск к секретной информации среди военных

Процедура предоставления допуска к государственной тайне предусматривает тщательную проверку обстоятельств, определенных законом. Сам факт наличия семьи за рубежом не означает автоматического отказа в допуске, ведь решение принимается исключительно по результатам специальной проверки и анализа конкретных фактов.

Могут ли быть ограничения в общении с близкими из России

Поддерживать связь с родственниками в России не запрещено, однако военнослужащие обязаны четко разграничивать частные разговоры и служебную информацию. Устав внутренней службы ВСУ возлагает на военнослужащих прямую обязанность строго хранить государственную тайну.

Бойцам категорически запрещено рассказывать родным о дислокации своего подразделения, маршрутах перемещения войск, боевых задачах, численности личного состава или имеющемся вооружении.

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Любые результаты боевой деятельности также являются закрытой информацией, поскольку эти данные могут быть использованы против Сил обороны Украины. Если родственники выпытывают подробности службы, данные о сослуживцах или планах перемещения, необходимо относиться к этому с максимальной осторожностью и не предоставлять такую информацию.

Риски давления и перевода на другие должности

Общение с родственниками может получить совершенно иную правовую оценку, если через семейные каналы на военнослужащего начинают оказывать психологическое давление.

Если же из-за наличия родственников в России военнослужащему все же отменяют или не предоставляют допуск к государственной тайне, его карьера не заканчивается. Согласно Положению о прохождении военной службы в ВСУ, такого военнослужащего назначают на должность, где работа с секретными данными не предусмотрена.

Лишь в тех случаях, когда перевод на несекретную должность оказывается невозможным, вопрос о дальнейшем пребывании в армии решается в соответствии с нормами законодательства о военной службе.

Новости.LIVE также писали о том, что Министерство обороны Украины усилило проверку людей, претендующих на важные и рискованные должности. Теперь кандидатов тщательно оценивают сразу четыре подразделения ведомства. Если в отношении человека возникают подозрения в коррупции или связях с врагом, его направляют на проверку на полиграфе.

Правоохранители напоминают, что дача взятки в армии является уголовным преступлением, и призывают граждан ни в коем случае не идти на поводу у вымогателей. В случае столкновения с коррупцией факт вымогательства рекомендуется фиксировать на аудио или видео и немедленно передавать доказательства в НАБУ или Минобороны, воспользовавшись доступными горячими линиями или электронной почтой.

В то же время правительство одобрило инициативу Министерства обороны, которая четко определяет действия военнослужащих в ситуациях, когда во время выполнения служебного приказа возникает конфликт интересов. Новый регламент обязывает военнослужащего официально предупредить своего непосредственного командира о существующем или потенциальном противоречии не позднее следующего рабочего дня.