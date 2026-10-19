Родственники в России: принимают ли на службу в ВСУ и какие ограничения

Есть родственники в России: запрещено ли украинцам служить в ВСУ
Проживание матери, отца, братьев или сестёр на территории Российской Федерации не является основанием для автоматического запрета на прохождение службы в украинской армии. Родственные связи в стране-агрессоре сами по себе не лишают бойца права занимать военные должности. Ситуация приобретает иное юридическое значение лишь в том случае, если военнослужащий претендует на работу с секретной информацией.
Об этом заявили в Сумском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Общие правила и допуск к секретной информации среди военных
Процедура предоставления допуска к государственной тайне предусматривает тщательную проверку обстоятельств, определенных законом. Сам факт наличия семьи за рубежом не означает автоматического отказа в допуске, ведь решение принимается исключительно по результатам специальной проверки и анализа конкретных фактов.
Могут ли быть ограничения в общении с близкими из России
Поддерживать связь с родственниками в России не запрещено, однако военнослужащие обязаны четко разграничивать частные разговоры и служебную информацию. Устав внутренней службы ВСУ возлагает на военнослужащих прямую обязанность строго хранить государственную тайну.
Бойцам категорически запрещено рассказывать родным о дислокации своего подразделения, маршрутах перемещения войск, боевых задачах, численности личного состава или имеющемся вооружении.
Любые результаты боевой деятельности также являются закрытой информацией, поскольку эти данные могут быть использованы против Сил обороны Украины. Если родственники выпытывают подробности службы, данные о сослуживцах или планах перемещения, необходимо относиться к этому с максимальной осторожностью и не предоставлять такую информацию.
Риски давления и перевода на другие должности
Общение с родственниками может получить совершенно иную правовую оценку, если через семейные каналы на военнослужащего начинают оказывать психологическое давление.
Если же из-за наличия родственников в России военнослужащему все же отменяют или не предоставляют допуск к государственной тайне, его карьера не заканчивается. Согласно Положению о прохождении военной службы в ВСУ, такого военнослужащего назначают на должность, где работа с секретными данными не предусмотрена.
Лишь в тех случаях, когда перевод на несекретную должность оказывается невозможным, вопрос о дальнейшем пребывании в армии решается в соответствии с нормами законодательства о военной службе.
Новости.LIVE также писали о том, что Министерство обороны Украины усилило проверку людей, претендующих на важные и рискованные должности. Теперь кандидатов тщательно оценивают сразу четыре подразделения ведомства. Если в отношении человека возникают подозрения в коррупции или связях с врагом, его направляют на проверку на полиграфе.
Правоохранители напоминают, что дача взятки в армии является уголовным преступлением, и призывают граждан ни в коем случае не идти на поводу у вымогателей. В случае столкновения с коррупцией факт вымогательства рекомендуется фиксировать на аудио или видео и немедленно передавать доказательства в НАБУ или Минобороны, воспользовавшись доступными горячими линиями или электронной почтой.
В то же время правительство одобрило инициативу Министерства обороны, которая четко определяет действия военнослужащих в ситуациях, когда во время выполнения служебного приказа возникает конфликт интересов. Новый регламент обязывает военнослужащего официально предупредить своего непосредственного командира о существующем или потенциальном противоречии не позднее следующего рабочего дня.