Мобілізація ЄС не має механізму повернення українців для війни, — Адамський

ЄС не має механізму повернення українців для війни, — Адамський

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 02:57
Мобілізація в Україні - ЄС не має механізму, щоб повернути українців для війни
Експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський. Фото: скриншот з трансляції

Європейський Союз не має механізму повернення українців до України, щоб ті воювали. Водночас ймовірність, що такий механізм створять — дуже маленька.

Про це ефірі Ранок.LIVE заявив експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський.

Чи може ЄС повернути українських чоловіків в Україну

Експерт прокоментував нещодавню заяву експрем'єра Польщі Лешека Мілера про те, що Варшава нібито може відправляти українських чоловіків на батьківщину, щоб ті воювали.

"Зараз Лешек Міллер є на абсолютному маргінесі польського політичного життя... Я не хочу, щоб українське суспільство сприймало різні заяви Лешека Міллера", — сказав Лукаш Адамський.

Він припустив, що експрем'єр просто намагається нагадати про себе або навіть когось шантажує, але точно не варто сприймати це як офіційну позицію.

"З правової точки зору немає можливості (принаймні зараз. — Ред.), аби чоловіків з України, які отримали тимчасовий захист в ЄС, передавали Україні для проходження військової служби. Я не виключаю, що таке може статися, але це, по-перше, було би рішення всього ЄС, і я думаю, що імовірність дуже маленька", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно юрист Тарас Боровський заявив, що в Україні щодня мобілізують близько приблизно тисячу осіб вдень.

Також ми писали, що з 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть документи на відстрочку. Механізм змінився.

Європейський союз Польща війна армія мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
