ЕС не имеет механизма возвращения украинцев для войны, — Адамский

Дата публикации 28 октября 2025 02:45
обновлено: 02:57
Мобилизация в Украине - ЕС не имеет механизма, чтобы вернуть украинцев для войны
Эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский. Фото: скриншот с трансляции

Европейский Союз не имеет механизма возвращения украинцев в Украину, чтобы те воевали. В то же время вероятность, что такой механизм создадут - очень маленькая. 

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский.

Читайте также:

Может ли ЕС вернуть украинских мужчин в Украину

Эксперт прокомментировал недавнее заявление экс-премьера Польши Лешека Миллера о том, что Варшава якобы может отправлять украинских мужчин на родину, чтобы те воевали.

"Сейчас Лешек Миллер находится на абсолютном маргинесе польской политической жизни... Я не хочу, чтобы украинское общество воспринимало различные заявления Лешека Миллера", — сказал Лукаш Адамский.

Он предположил, что экс-премьер просто пытается напомнить о себе или даже кого-то шантажирует, но точно не стоит воспринимать это как официальную позицию.

"С правовой точки зрения нет возможности (по крайней мере сейчас. — Ред.), чтобы мужчин из Украины, которые получили временную защиту в ЕС, передавали Украине для прохождения военной службы. Я не исключаю, что такое может произойти, но это, во-первых, было бы решение всего ЕС, и я думаю, что вероятность очень маленькая", — резюмировал он.

Напомним, недавно юрист Тарас Боровский заявил, что в Украине ежедневно мобилизуют около примерно тысячу человек в день.

Также мы писали, что с 1 ноября ТЦК больше не будут принимать документы на отсрочку. Механизм изменился.

Европейский союз Польша война армия мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
