Мобилизация в Украине - ЕС не имеет механизма, чтобы вернуть украинцев для войны

ЕС не имеет механизма возвращения украинцев для войны, — Адамский
Европейский Союз не имеет механизма возвращения украинцев в Украину, чтобы те воевали. В то же время вероятность, что такой механизм создадут - очень маленькая.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский.
Может ли ЕС вернуть украинских мужчин в Украину
Эксперт прокомментировал недавнее заявление экс-премьера Польши Лешека Миллера о том, что Варшава якобы может отправлять украинских мужчин на родину, чтобы те воевали.
"Сейчас Лешек Миллер находится на абсолютном маргинесе польской политической жизни... Я не хочу, чтобы украинское общество воспринимало различные заявления Лешека Миллера", — сказал Лукаш Адамский.
Он предположил, что экс-премьер просто пытается напомнить о себе или даже кого-то шантажирует, но точно не стоит воспринимать это как официальную позицию.
"С правовой точки зрения нет возможности (по крайней мере сейчас. — Ред.), чтобы мужчин из Украины, которые получили временную защиту в ЕС, передавали Украине для прохождения военной службы. Я не исключаю, что такое может произойти, но это, во-первых, было бы решение всего ЕС, и я думаю, что вероятность очень маленькая", — резюмировал он.
Напомним, недавно юрист Тарас Боровский заявил, что в Украине ежедневно мобилизуют около примерно тысячу человек в день.
Также мы писали, что с 1 ноября ТЦК больше не будут принимать документы на отсрочку. Механизм изменился.
Читайте Новини.LIVE!