Неявка за бойовою повісткою без ВЛК: можуть оголосити розшук

Громадянин з повісткою в ТЦК.

Громадянин повинен реагувати на вимоги ТЦК, зокрема, з’являтися за повістками. Але бувають випадки, коли громадянина оголошують у розшук нібито як за неявку за бойовою повісткою, при цьому він навіть не проходив ВЛК. Юристи пояснили, що цей факт не варто сприймати буквально, а розшук можна оскаржити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки в Україні

В Україні існує кілька видів повісток, які можуть бути вручені громадянам, що перебувають на військовому обліку. Це, зокрема, повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, існує такий особливий вид повісток, як мобілізаційне розпорядження. Їх ще називають бойовими повістками.

Ці повістки вручаються громадянам, які пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби. Така повістка є останнім етапом мобілізації, бо визначає дату, час і місце прибуття військовозобов’язаного для мобілізації.

Чи можлива бойова повістка без висновку ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що йому на роботі прийшло сповіщення про необхідність з’явитися в ТЦК. Оформивши на робочому місці бронювання, він виявив, що його оголосили у розшук нібито як за неявку за мобілізаційним розпорядженням.

Хоча, підкреслив сам громадянин, він не проходив військово-лікарську комісію і не отримував актуального висновку про придатність до військової служби. Чоловік поцікавився законністю такого кроку з боку ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Щодо неявки за "мобілізаційним розпорядженням", то так у Реєстрі відображається інформація з приводу неявки за розпорядженням від ТЦК до сільської (міської ради) або за розпорядженням за місцем працевлаштування. Тож, не сприймайте цей факт буквально, як неявку по бойовій повістці". При цьому, додав Айвазян, цей розшук цілком реально оскаржити як у самому ТЦК, так і через суд.

Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов’язаному чоловіку виключно в приміщенні ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Друга умова це особистий підпис військовозобов’язаної особи.

Критично важливі для української економіки підприємства можуть бронювати своїх працівників. Головною перешкодою у такій ситуації є розшук ТЦК. А от щодо моменту, коли громадянин уже отримав мобілізаційне розпорядження, але не прибув до центру комплектування, думки юристів щодо можливості бронювання розділилися.