Відстрочка від мобілізації - інвалідність батьків, яка група потрібна

Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо у когось із його батьків є офіційно встановлена інвалідність. Але у такій ситуації важливою є і група інвалідності, і наявність інших родичів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Існує ціла низка підстав та причин для оформлення відстрочки від мобілізації.

Однією із таких причин є наявність офіційно задокументованої інвалідності у близьких родичів військовозобов’язаного громадянина.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Необхідна умова, без якої відстрочку не дадуть

Втім, додав юрист, існує певна умова щодо оформлення відстрочки у такій ситуації.

Ця умова — відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати.

"У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може отримати відстрочку мобілізації чоловік, дружина якого служить у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+".