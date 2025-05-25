Відстрочка від мобілізації - інвалідність батьків, яка група потрібна

Інвалідність батьків — чи достатня підстава для відстрочки
Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо у когось із його батьків є офіційно встановлена інвалідність. Але у такій ситуації важливою є і група інвалідності, і наявність інших родичів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Яка група інвалідності батьків достатня для відстрочки сина
Існує ціла низка підстав та причин для оформлення відстрочки від мобілізації.
Однією із таких причин є наявність офіційно задокументованої інвалідності у близьких родичів військовозобов’язаного громадянина.
"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Необхідна умова, без якої відстрочку не дадуть
Втім, додав юрист, існує певна умова щодо оформлення відстрочки у такій ситуації.
Ця умова — відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати.
"У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю", — зазначив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може отримати відстрочку мобілізації чоловік, дружина якого служить у Збройних силах України.
Додамо, ми повідомляли про те, хто може оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+".
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