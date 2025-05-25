Отсрочка от мобилизации — инвалидность родителей, какая группа нужна

Мужчина с отцом, который имеет инвалидность. Фото: freepik.com

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если у кого-то из его родителей есть официально установленная инвалидность. Но в такой ситуации важна и группа инвалидности, и наличие других родственников.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Существует целый ряд оснований и причин для оформления отсрочки от мобилизации.

Одной из таких причин является наличие официально задокументированной инвалидности у близких родственников военнообязанного гражданина.

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Необходимое условие, без которого отсрочку не дадут

Впрочем, добавил юрист, существует определенное условие по оформлению отсрочки в такой ситуации.

Это условие — отсутствие других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

"В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли получить отсрочку мобилизации муж, жена которого служит в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, кто может оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+".