Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью — список документов для отсрочки

Муж и жена с инвалидностью. Фото: Depositphotos

Право на отсрочку от мобилизации гражданин Украины может получить при наличии у его жены инвалидности. Для этого нужно предоставить документы в подтверждение факта инвалидности и семейной связи.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если оформит уход за близкой родственницей, например женой, которая имеет инвалидность.

Для того чтобы оформить отсрочку, нужно предоставить в территориальный центр комплектования соответствующий пакет документов.

Во-первых, гражданин должен предоставить подтверждение брачной связи с человеком с инвалидностью — то есть свидетельство о регистрации брака.

Документы об инвалидности

Кроме того, нужно предоставить подтверждение факта инвалидности жены.

Это может быть один из следующих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, мы ранее писали о том, почему отсрочка для людей с инвалидностью действует три месяца.

Добавим, мы сообщали о том, как военнообязанный может оформить отсрочку, если у него есть ребенок с инвалидностью.