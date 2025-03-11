Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью — список документов для отсрочки

Инвалидность жены — какие документы нужны для отсрочки
Право на отсрочку от мобилизации гражданин Украины может получить при наличии у его жены инвалидности. Для этого нужно предоставить документы в подтверждение факта инвалидности и семейной связи.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью
Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если оформит уход за близкой родственницей, например женой, которая имеет инвалидность.
Для того чтобы оформить отсрочку, нужно предоставить в территориальный центр комплектования соответствующий пакет документов.
Во-первых, гражданин должен предоставить подтверждение брачной связи с человеком с инвалидностью — то есть свидетельство о регистрации брака.
Документы об инвалидности
Кроме того, нужно предоставить подтверждение факта инвалидности жены.
Это может быть один из следующих документов:
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом;
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Напомним, мы ранее писали о том, почему отсрочка для людей с инвалидностью действует три месяца.
Добавим, мы сообщали о том, как военнообязанный может оформить отсрочку, если у него есть ребенок с инвалидностью.
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