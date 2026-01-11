Звільнення через інвалідність дружини - коли це можливо

Український військовослужбовець. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Якщо у дружини військовослужбовця діагностовано інвалідність третьої групи, на цій загальній підставі він не зможе отримати звільнення з лав ЗСУ. Але є окремі випадки, коли такий стан дружини стане приводом для звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Звільнитися неможливо, але є варіанти

До юристів звернулася дівчина, яка має третю групу інвалідності.

Громадянка поцікавилася, чи отримає право на звільнення з лав ЗСУ чи переведення з бойової у тилову військову частину її хлопець, якщо він з нею одружиться.

"Справа в тому, що саме по собі одруження з Вами (якщо у Вас 3 група) юридично не зобов'язує командування залишити чоловіка в тилу чи дати легшу посаду. Це може спрацювати лише як людський фактор, якщо командир піде на зустріч, але розраховувати на це як на гарантію не можна", — зазначив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Втім, додав юрист, у певних випадках 3 група інвалідності дружини дає право звільнення зі служби.

Коли третя група інвалідності відіграє важливу роль

Айвазян окреслив ці випадки, наголосивши, що вони вписані у відповідний український закон.

Звільнитися з військової служби громадянин може, коли у його дружини інвалідність третьої групи була встановлена внаслідок:

онкологічного захворювання;

відсутності кінцівок, зокрема, кистей рук чи стоп ніг;

одного з парних органів.

Крім того, це право надається, якщо у дружини, яка має третю групу інвалідності, діагностовано психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.

