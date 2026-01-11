Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Інвалідність дружини — коли це дає право на звільнення

Інвалідність дружини — коли це дає право на звільнення

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 12:20
Звільнення через інвалідність дружини - коли це можливо
Український військовослужбовець. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Якщо у дружини військовослужбовця діагностовано інвалідність третьої групи, на цій загальній підставі він не зможе отримати звільнення з лав ЗСУ. Але є окремі випадки, коли такий стан дружини стане приводом для звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Звільнитися неможливо, але є варіанти

До юристів звернулася дівчина, яка має третю групу інвалідності.

Громадянка поцікавилася, чи отримає право на звільнення з лав ЗСУ чи переведення з бойової у тилову військову частину її хлопець, якщо він з нею одружиться.

"Справа в тому, що саме по собі одруження з Вами (якщо у Вас 3 група) юридично не зобов'язує командування залишити чоловіка в тилу чи дати легшу посаду. Це може спрацювати лише як людський фактор, якщо командир піде на зустріч, але розраховувати на це як на гарантію не можна", — зазначив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Втім, додав юрист, у певних випадках 3 група інвалідності дружини дає право звільнення зі служби.

Коли третя група інвалідності відіграє важливу роль

Айвазян окреслив ці випадки, наголосивши, що вони вписані у відповідний український закон.

Звільнитися з військової служби громадянин може, коли у його дружини інвалідність третьої групи була встановлена внаслідок:

  • онкологічного захворювання;
  • відсутності кінцівок, зокрема, кистей рук чи стоп ніг;
  • одного з парних органів.

Крім того, це право надається, якщо у дружини, яка має третю групу інвалідності, діагностовано психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго триває перевірка підстав на відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які причини для звільнення з лав ЗСУ є чинними під час війни.

ЗСУ родина звільнення особа з інвалідністю дружина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації