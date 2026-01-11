Видео
Главная Мобилизация Инвалидность жены — когда это дает право на увольнение

Инвалидность жены — когда это дает право на увольнение

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 12:20
Увольнение из-за инвалидности жены - когда это возможно
Украинский военнослужащий. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Если у жены военнослужащего диагностирована инвалидность третьей группы, на этом общем основании он не сможет получить увольнение из рядов ВСУ. Но есть отдельные случаи, когда такое состояние жены станет поводом для увольнения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Уволиться невозможно, но есть варианты

К юристам обратилась девушка, которая имеет третью группу инвалидности.

Гражданка поинтересовалась, получит ли право на увольнение из рядов ВСУ или перевод из боевой в тыловую воинскую часть ее парень, если он на ней женится.

"Дело в том, что само по себе женитьба с Вами (если у Вас 3 группа) юридически не обязывает командование оставить мужа в тылу или дать более легкую должность. Это может сработать только как человеческий фактор, если командир пойдет на встречу, но рассчитывать на это как на гарантию нельзя", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Впрочем, добавил юрист, в определенных случаях 3 группа инвалидности жены дает право увольнения со службы.

Когда третья группа инвалидности играет важную роль

Айвазян очертил эти случаи, отметив, что они вписаны в соответствующий украинский закон.

Уволиться с военной службы гражданин может, когда у его жены инвалидность третьей группы была установлена вследствие:

  • онкологического заболевания;
  • отсутствия конечностей, в частности, кистей рук или стоп ног;
  • одного из парных органов.

Кроме того, это право предоставляется, если у жены, которая имеет третью группу инвалидности, диагностировано психическое расстройство, церебральный паралич или другие паралитические синдромы.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго длится проверка оснований на отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какие причины для увольнения из рядов ВСУ действуют во время войны.

ВСУ семья увольнение лицо с инвалидностью жена
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
