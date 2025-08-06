Звільнення з армії - перелік документів для звільнення із ЗСУ

Українські військові. Фото: 115 ОМБр

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Перший документ на звільнення

Якщо військовослужбовець планує звільнитися на законних підставах із лав Збройних сил України, він повинен надати командуванню відповідні документи.

Головним документом є рапорт на ім’я командира.

Але, зазначив юрист Владислав Дерій, потрібно надати інші документи, які підтверджують підставу для звільнення.

Важливі додаткові документи

Якщо у військовослужбовця загинув на війні близький родич (це дає право на звільнення з армії), він повинен надати документ, який підтверджує родинний зв’язок військового із загиблим воїнгом.

Дерій наголосив, що достатньо буде нотаріальної копії документу.

Крім того, потрібно надати копії документів про факт загибелі близького родича на вйні.

"Документами військового характеру, що свідчить про загибель близького родича, можуть бути: повідомлення про загибель, акт службового розслідування, довідка військової частини про те, що брат загинув під час заходів з оборони і стримування агресії Російської Федерації, довідка ВЛК де зазначена інформація щодо загибелі або наказ про виключення його зі списків особового складу військової частини", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому суттєва різниця між звільненням військових у запас та у відставку.