Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Звільнення із ЗСУ — які документи потрібні

Звільнення із ЗСУ — які документи потрібні

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 20:00
Звільнення з армії - перелік документів для звільнення із ЗСУ
Українські військові. Фото: 115 ОМБр

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Перший документ на звільнення

Якщо військовослужбовець планує звільнитися на законних підставах із лав Збройних сил України, він повинен надати командуванню відповідні документи.

Головним документом є рапорт на ім’я командира.

Але, зазначив юрист Владислав Дерій, потрібно надати інші документи, які підтверджують підставу для звільнення.

Важливі додаткові документи

Якщо у військовослужбовця загинув на війні близький родич (це дає право на звільнення з армії), він повинен надати документ, який підтверджує родинний зв’язок військового із загиблим воїнгом.

Дерій наголосив, що достатньо буде нотаріальної копії документу.

Крім того, потрібно надати копії документів про факт загибелі близького родича на вйні.

"Документами військового характеру, що свідчить про загибель близького родича, можуть бути: повідомлення про загибель, акт службового розслідування, довідка військової частини про те, що брат загинув під час заходів з оборони і стримування агресії Російської Федерації, довідка ВЛК де зазначена інформація щодо загибелі або наказ про виключення його зі списків особового складу військової частини", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому суттєва різниця між звільненням військових у запас та у відставку.

ЗСУ звільнення рапорт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації