Військово-лікарська комісія - інвалідність з дитинства, чи треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: Varta1

Громадянин з інвалідністю не повинен обов’язково проходити повторну військово-лікарську комісію навіть у ситуації, коли він має статус "обмежено придатний". Але існує один варіант, коли такому громадянину все ж треба буде пройти ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військовозобов’язані громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року.

Втім, ця вимога стосується не усіх.

До юристів звернувся громадянин, який отримав статус "обмежено придатного" через інвалідність, яка була підтверджена ще у дитинстві.

"Особи з інвалідністю не мають обов'язку проходити ВЛК до 5 червня", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли людині з інвалідністю треба йти на ВЛК

Разом з тим, додав Дерій, таким людям у певний момент все ж треба буде пройти військово-лікарську комісію.

"Проте, щоб бути виключеним з військового обліку — Вам потрібно пройти ВЛК", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є максимально дозволений термін на проходження ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може військовослужбовець, який має інвалідність, може звільнитися з лав Збройних сил України.