Военно-врачебная комиссия - инвалидность с детства, надо ли проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: Varta1

Гражданин с инвалидностью не должен обязательно проходить повторную военно-врачебную комиссию даже в ситуации, когда он имеет статус "ограниченно годный". Но существует один вариант, когда такому гражданину все же надо будет пройти ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Инвалидность и статус "ограниченно годный"

Военнообязанные граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.

Впрочем, это требование касается не всех.

К юристам обратился гражданин, который получил статус "ограниченно годного" из-за инвалидности, которая была подтверждена еще в детстве.

"Лица с инвалидностью не имеют обязанности проходить ВВК до 5 июня", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда человеку с инвалидностью надо идти на ВВК

Вместе с тем, добавил Дерий, таким людям в определенный момент все же надо будет пройти военно-врачебную комиссию.

"Однако, чтобы быть исключенным с воинского учета — Вам нужно пройти ВВК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, каким является максимально разрешенный срок на прохождение ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, может ли военнослужащий, который имеет инвалидность, может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.