Военно-врачебная комиссия - инвалидность с детства, надо ли проходить ВВК

Инвалидность с детства — надо ли проходить ВВК
Гражданин с инвалидностью не должен обязательно проходить повторную военно-врачебную комиссию даже в ситуации, когда он имеет статус "ограниченно годный". Но существует один вариант, когда такому гражданину все же надо будет пройти ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Инвалидность и статус "ограниченно годный"
Военнообязанные граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.
Впрочем, это требование касается не всех.
К юристам обратился гражданин, который получил статус "ограниченно годного" из-за инвалидности, которая была подтверждена еще в детстве.
"Лица с инвалидностью не имеют обязанности проходить ВВК до 5 июня", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Когда человеку с инвалидностью надо идти на ВВК
Вместе с тем, добавил Дерий, таким людям в определенный момент все же надо будет пройти военно-врачебную комиссию.
"Однако, чтобы быть исключенным с воинского учета — Вам нужно пройти ВВК", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, каким является максимально разрешенный срок на прохождение ВВК.
Добавим, мы сообщали о том, может ли военнослужащий, который имеет инвалидность, может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.
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