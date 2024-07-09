Звільнення з військової служби, чи впливає на нього рішення ВЛК про придатність

Інвалідність та рішення ВЛК про придатність — чи може такий військовий звільнитися
Військовослужбовець, який має інвалідність, може звільнитися з лав Збройних сил України. Це можна зробити навіть у ситуації, коли у рішенні військово-лікарської комісії вказано, що цей військовий визнаний придатним до військової служби.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Що важливіше — інвалідність чи рішення ВЛК
Деякі військовослужбовці, які проходять військову службу в лавах ЗСУ, можуть звільнитися на підставі наявності у них інвалідності.
"З 18 травня 2024 року військовослужбовці отримали можливість звільнитися з військової служби за станом здоров'я, зокрема, у зв'язку з наявністю інвалідності (якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу)", — йдеться у відповіді фахівців.
При цьому навіть наявності рішення ВЛК, у якому вказано про придатність цієї особи до служби в армії, не може заперечити факт наявності інвалідності.
Як звільнитися із ЗСУ в такій ситуації
Для того, аби звільнитися у такій ситуації, військовослужбовець має написати рапорт на звільнення.
"Обов'язково вказуєте, що не маєте бажання продовжувати військову службу, долучаєте копії документів, які підтверджують наявність у Вас групи інвалідності (зазвичай, це довідка до акта огляду МСЕК, індивідуальна програма реабілітації інваліда), і чекаєте наказ про звільнення", — йдеться у поясненні юристів.
Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення з військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.
Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.
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