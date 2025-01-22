Відстрочка для осіб з інвалідністю - хто може виїзжати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин, який має інвалідність та оформив відстрочку від мобілізації, має право виїжджати за кордон. Йому не завадить навіть відсутність пройденої військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд за кордон без ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність 3 групи і оформив відстрочку — не пройшовши при цьому військово-лікарську комісію. Громадянин поцікавився, чи має він право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

"ВЛК не є обов'язковою для виїзду за кордон у Вашому випадку", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.

Які документи потрібні на кордоні

Також юрист пояснив громадянину, які документи він повинен мати при собі під час перетину державного кордону України.

"Вам потрібні: закордонний паспорт, документ, що підтверджує інвалідність (окрім довідки МСЕК), та військово-обліковий документ (паперовий чи електронний)", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року.

Також ми повідомляли про те, хто з осіб на військовому обліку може виїжджати за кордон.