Відстрочка для осіб з інвалідністю - хто може виїзжати за кордон

Інвалідність з відстрочкою — чи випустять за кордон
Військовозобов’язаний громадянин, який має інвалідність та оформив відстрочку від мобілізації, має право виїжджати за кордон. Йому не завадить навіть відсутність пройденої військово-лікарської комісії.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виїзд за кордон без ВЛК
До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність 3 групи і оформив відстрочку — не пройшовши при цьому військово-лікарську комісію. Громадянин поцікавився, чи має він право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.
"ВЛК не є обов'язковою для виїзду за кордон у Вашому випадку", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.
Які документи потрібні на кордоні
Також юрист пояснив громадянину, які документи він повинен мати при собі під час перетину державного кордону України.
"Вам потрібні: закордонний паспорт, документ, що підтверджує інвалідність (окрім довідки МСЕК), та військово-обліковий документ (паперовий чи електронний)", — наголосив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року.
Також ми повідомляли про те, хто з осіб на військовому обліку може виїжджати за кордон.
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