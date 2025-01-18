Виїзд за кордон осіб на військовому обліку — чи можуть виїжджати за кордон 17-річні особи на обліку

Перевірка військово-облікових документів на кордоні. Фото: "Голос Карпат"

Попри те, що військовий облік в Україні починається з 16 років, заборона виїзду за кордон починає діяти пізніше. До 18 років громадяни України мають право виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Виїзд за кордон до 18 років

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, з якого віку для громадян, які перебувають на військовому обліку, починає діяти заборона на перетин державного кордону під час воєнного стану.

Громадянку стурбувало, чи її 17-річний син, який навчається у Польщі, зможе приїхати на канікули до України і повернутися на навчання.

Коли кордони закриваються для осіб на військовому обліку

Юристи підкреслили, що, попри початок військового обліку з 16-річного віку, заборона на виїзд з України не починає діяти відразу ж.

Заборонено перетинати державний кордон на виїзд з країни тільки тим громадянам на військовому обліку, яким виповнилося 18 років.

До досягнення 18 років заборона на виїзд не діє.

Нагадаємо, чи раніше писали про те, чи можливий виїзд за кордон громадянина, чий рідний брат загинув на війні.

Також ми повідомляли про те, коли у призовника на кордоні не вимагатимуть ВОД.