Отсрочка для лиц с инвалидностью - кто может выезжать за границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин, который имеет инвалидность и оформил отсрочку от мобилизации, имеет право выезжать за границу. Ему не помешает даже отсутствие пройденной военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу без ВВК

К юристам обратился гражданин, который имеет инвалидность 3 группы и оформил отсрочку — не пройдя при этом военно-врачебную комиссию. Гражданин поинтересовался, имеет ли он право выезжать за границу во время действия военного положения.

"ВВК не является обязательной для выезда за границу в Вашем случае", — заверил адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы нужны на границе

Также юрист объяснил гражданину, какие документы он должен иметь при себе во время пересечения государственной границы Украины.

"Вам нужны: загранпаспорт, документ, подтверждающий инвалидность (кроме справки МСЭК), и военно-учетный документ (бумажный или электронный)", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 января 2025 года.

Также мы сообщали о том, кто из лиц на воинском учете может выезжать за границу.