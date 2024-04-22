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Історичні паралелі з 1939 роком — Львівський ТЦК опублікував новий ролик про мобілізацію

22 квітня 2024 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Історичні паралелі з 1939 роком — Львівський ТЦК опублікував новий ролик про мобілізацію
Чоловік у російській військовій формі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки опублікував новий відеоролик для мотивації залучення до війська. У ньому нагадали про історичні паралелі з 1939 роком. 

Відео опублікувала пресслужба Львівського ТЦК і СП у Telegram у понеділок, 22 квітня.

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"Переглядаючи це відео, нехай кожен зробить свої висновки. Нагадаємо лиш про історичні паралелі з 1939 роком. Кожен з нас має обов'язок докласти усіх зусиль сьогодні, щоб ця історія не повторилася завтра", — йдеться у повідомленні.

Своїм відео ТЦК нагадує про те, що війна — не так далеко, як це може здаватися. Після перегляду людей просять, щоб кожен зробив свої висновки.

"Місто продовжуватиме випускати й інші інформаційні продукти на тему призову, зокрема закликатиме відвідувати новостворений Центр рекрутингу української армії у Львові. Це пілотний проєкт Міністерства оборони і Львівської мерії. Працівники центру надають консультації про актуальні вакансії в ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

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Допис Львівського ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини. Так, військкомат спільно з Львівською міською радою створили відеоролик з мотивуючим слоганом. 

Також Кабінет міністрів України працює над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це вже друга спроба запустити цей механізм. 

війна
українці
Львів
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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