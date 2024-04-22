Історичні паралелі з 1939 роком — Львівський ТЦК опублікував новий ролик про мобілізацію

Чоловік у російській військовій формі. Фото: скриншот з відео

Львівський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки опублікував новий відеоролик для мотивації залучення до війська. У ньому нагадали про історичні паралелі з 1939 роком.

Відео опублікувала пресслужба Львівського ТЦК і СП у Telegram у понеділок, 22 квітня.

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"Переглядаючи це відео, нехай кожен зробить свої висновки. Нагадаємо лиш про історичні паралелі з 1939 роком. Кожен з нас має обов'язок докласти усіх зусиль сьогодні, щоб ця історія не повторилася завтра", — йдеться у повідомленні.

Своїм відео ТЦК нагадує про те, що війна — не так далеко, як це може здаватися. Після перегляду людей просять, щоб кожен зробив свої висновки.

"Місто продовжуватиме випускати й інші інформаційні продукти на тему призову, зокрема закликатиме відвідувати новостворений Центр рекрутингу української армії у Львові. Це пілотний проєкт Міністерства оборони і Львівської мерії. Працівники центру надають консультації про актуальні вакансії в ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Допис Львівського ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини. Так, військкомат спільно з Львівською міською радою створили відеоролик з мотивуючим слоганом.

Також Кабінет міністрів України працює над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це вже друга спроба запустити цей механізм.