Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Исторические параллели с 1939 годом — Львовский ТЦК опубликовал новый ролик о мобилизации arrow

Исторические параллели с 1939 годом — Львовский ТЦК опубликовал новый ролик о мобилизации

22 апреля 2024 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Исторические параллели с 1939 годом — Львовский ТЦК опубликовал новый ролик о мобилизации
Мужчина в российской военной форме. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал новый видеоролик для мотивации привлечения в армию. В нем напомнили об исторических параллелях с 1939 годом. 

Видео опубликовала пресс-служба Львовского ТЦК и СП в Telegram в понедельник, 22 апреля.

Читайте также:

Новый мотивационный ролик о мобилизации

"Просматривая это видео, пусть каждый сделает свои выводы. Напомним лишь об исторических параллелях с 1939 годом. Каждый из нас обязан приложить все усилия сегодня, чтобы эта история не повторилась завтра", — говорится в сообщении.

Своим видео ТЦК напоминает о том, что война не так далеко, как это может казаться. После просмотра людей просят, чтобы каждый сделал свои выводы.

"Город будет продолжать выпускать и другие информационные продукты на тему призыва, в частности призывать посещать новосозданный Центр рекрутинга украинской армии во Львове. Это пилотный проект Министерства обороны и Львовской мэрии. Работники центра предоставляют консультации об актуальных вакансиях в ВСУ", — говорится в сообщении.

null
Пост Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) призвал военнообязанных вставать на защиту своей Родины. Так, военкомат совместно с Львовским городским советом создали видеоролик с мотивирующим слоганом.

Также Кабинет Министров Украины работает над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это уже вторая попытка запустить этот механизм.

война
украинцы
Львов
Украина
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри