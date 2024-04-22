Исторические параллели с 1939 годом — Львовский ТЦК опубликовал новый ролик о мобилизации

Мужчина в российской военной форме. Фото: скриншот из видео

Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал новый видеоролик для мотивации привлечения в армию. В нем напомнили об исторических параллелях с 1939 годом.

Видео опубликовала пресс-служба Львовского ТЦК и СП в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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"Просматривая это видео, пусть каждый сделает свои выводы. Напомним лишь об исторических параллелях с 1939 годом. Каждый из нас обязан приложить все усилия сегодня, чтобы эта история не повторилась завтра", — говорится в сообщении.

Своим видео ТЦК напоминает о том, что война не так далеко, как это может казаться. После просмотра людей просят, чтобы каждый сделал свои выводы.

"Город будет продолжать выпускать и другие информационные продукты на тему призыва, в частности призывать посещать новосозданный Центр рекрутинга украинской армии во Львове. Это пилотный проект Министерства обороны и Львовской мэрии. Работники центра предоставляют консультации об актуальных вакансиях в ВСУ", — говорится в сообщении.

Пост Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) призвал военнообязанных вставать на защиту своей Родины. Так, военкомат совместно с Львовским городским советом создали видеоролик с мотивирующим слоганом.

Также Кабинет Министров Украины работает над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это уже вторая попытка запустить этот механизм.