Кабмін розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних
Кабінет міністрів України працює над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це вже друга спроба запустити цей механізм.
Про це повідомляє Forbes у понеділок, 22 квітня.
Електронне бронювання військовозобовʼязаних
Один з основних запитів бізнесу — впровадження справедливого механізму бронювання співробітників від мобілізації. З початку 2024 року в Офісі президента та Верховній Раді обговорюються різні моделі економічного бронювання, що передбачають сплату певної суми грошей або податків. Проте наразі ця концепція призупинена.
Водночас в уряді хочуть повернутися до ідеї електронного бронювання, яку мали запровадити ще восени 2023-го. Ймовірно, відповідний механізм функціонуватиме через "Дію".
"Це буде швидкий і зрозумілий процес для бізнесу", — зазначила перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.
Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову до лав ЗСУ. Однак деякі громадяни можуть отримати бронь.
Також військовий Кирило Сазонов заявив, що наразі в пріоритеті для бронювання від мобілізації повинні бути люди, які працюють на економіку країни, армію, та енергетики. Світло та зв'язок набагато важливіше за музику та фільми.
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