Кабмін розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних

Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет міністрів України працює над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це вже друга спроба запустити цей механізм.

Про це повідомляє Forbes у понеділок, 22 квітня.

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Один з основних запитів бізнесу — впровадження справедливого механізму бронювання співробітників від мобілізації. З початку 2024 року в Офісі президента та Верховній Раді обговорюються різні моделі економічного бронювання, що передбачають сплату певної суми грошей або податків. Проте наразі ця концепція призупинена.

Водночас в уряді хочуть повернутися до ідеї електронного бронювання, яку мали запровадити ще восени 2023-го. Ймовірно, відповідний механізм функціонуватиме через "Дію".

"Це буде швидкий і зрозумілий процес для бізнесу", — зазначила перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову до лав ЗСУ. Однак деякі громадяни можуть отримати бронь.

Також військовий Кирило Сазонов заявив, що наразі в пріоритеті для бронювання від мобілізації повинні бути люди, які працюють на економіку країни, армію, та енергетики. Світло та зв'язок набагато важливіше за музику та фільми.