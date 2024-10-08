Мобілізація в Україні без участі ТЦК — юрист назвав нюанс

Військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Починаючи з жовтня 2024 року в Україні запрацював механізм мобілізації без участі ТЦК та СП. Однак не усі військові частини зможуть мобілізувати добровольців.

Про це заявив юрист Олександр Золотухін в ефірі каналу "Київ 24".

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Олександр Золотухін зазначив, що список бригад, які матимуть функції рекрутингу відносно добровольців, має ще затвердити Генеральний штаб Збройних сил України. За словами юриста, уряд ще не опублікував документ зі змінами порядку мобілізації, і наразі є виключно коментарі відповідних відомств щодо цього питання.

"Не кожна частина зможе це зробити", — сказав він.

Юрист додав, що раніше людина, яка зверталася до центру рекрутингу, мала можливість обрати позицію, на якій хотіла б служити. Далі такого громадянина направляли до ТЦК, з яким командування частини хоч якось співпрацювало

Нагадаємо, що вчора представники Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України розповіли, як саме працює новий механізм мобілізації без участі ТЦК. Крім того, за словами полковника Романа Горбачова, перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов військовозобов'язаних та резервістів під час мобілізації, нараховує понад 130 військових частин. Цей перелік постійно розширюється.

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