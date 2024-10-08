Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Юрист назвав важливий нюанс в мобілізації без участі ТЦК arrow

Юрист назвав важливий нюанс в мобілізації без участі ТЦК

8 жовтня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація в Україні без участі ТЦК — юрист назвав нюанс
Військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Починаючи з жовтня 2024 року в Україні запрацював механізм мобілізації без участі ТЦК та СП. Однак не усі військові частини зможуть мобілізувати добровольців.

Про це заявив юрист Олександр Золотухін в ефірі каналу "Київ 24".

Читайте також:

Що варто знати про новий механізм мобілізації

Олександр Золотухін зазначив, що список бригад, які матимуть функції рекрутингу відносно добровольців, має ще затвердити Генеральний штаб Збройних сил України. За словами юриста, уряд ще не опублікував документ зі змінами порядку мобілізації, і наразі є виключно коментарі відповідних відомств щодо цього питання.

"Не кожна частина зможе це зробити", — сказав він.

Юрист додав, що раніше людина, яка зверталася до центру рекрутингу, мала можливість обрати позицію, на якій хотіла б служити. Далі такого громадянина направляли до ТЦК, з яким командування частини хоч якось співпрацювало

Нагадаємо, що вчора представники Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України розповіли, як саме працює новий механізм мобілізації без участі ТЦК. Крім того, за словами полковника Романа Горбачова, перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов військовозобов'язаних та резервістів під час мобілізації, нараховує понад 130 військових частин. Цей перелік постійно розширюється.

Також ми писали, кого не будуть призивати до лав ЗСУ у жовтні.

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП юрист

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:35 Окупанти забирають із родин дітей, які навчаються онлайн в українській школі

05:05 На лівобережжі України дощі — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 Чоловік за гроші здавав РФ позиції українських військових — як покарав суд

04:30 Юрист назвав важливий нюанс в мобілізації без участі ТЦК

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії D та DE — які вимоги та умови

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

01:30 Мобілізація в Україні без ТЦК — Генштаб розповів про новий механізм

01:19 В Одесі лунають вибухи — Росія атакує місто дронами

00:30 Мобілізація в Україні у жовтні — кого не призиватимуть до ЗСУ

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

05:35 Окупанти забирають із родин дітей, які навчаються онлайн в українській школі

05:05 На лівобережжі України дощі — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 Чоловік за гроші здавав РФ позиції українських військових — як покарав суд

04:30 Юрист назвав важливий нюанс в мобілізації без участі ТЦК

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії D та DE — які вимоги та умови

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

01:30 Мобілізація в Україні без ТЦК — Генштаб розповів про новий механізм

01:19 В Одесі лунають вибухи — Росія атакує місто дронами

00:30 Мобілізація в Україні у жовтні — кого не призиватимуть до ЗСУ

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll